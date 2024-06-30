Sıcak hava tırmanıyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Marmara’da en sıcak yer Trakya ve Balıkesir çevresi olarak görünüyor. 3 Temmuz Çarşamba Edirne-Kırklareli-Çanakkale-Balıkesir gölgede 40°C’yi aşabilir. Çarşamba günü genel olarak ülkenin batı, iç ve güney bölgelerinde aşırı sıcak havaya, sıcak çarpmasına dikkat edelim.

4 Temmuz Perşembe bu yüksek sıcaklıklar, gök gürültülü yaz yağmurları ile yerini serin havaya bırakabilir. Önce Trakya’da, ardından İstanbul ve Marmara’nın doğusunda şimşekler ve gök gürültüleriyle yer yer kuvvetli yağmur görebiliriz. Bu hafta sonu yaklaşırken hava tahminlerini yakından takip etmeli. 5 Temmuz Cuma günü de elektrikli şimşekli hava koşulları Bolu-Sakarya-Ankara hattına uzanabilir.

REKLAM

YENİ HAFTA SICAKLIKLAR TIRMANIYOR Ankara’da pazartesiden sonra tempo yeniden artıyor, 4-5-6 Temmuz günleri Ankara’da gölgeler 37-38°C’ye ulaşabilir. Bugünlerde mevsim normallerine yakın seyreden başkentin havası yeniden ısınıyor. Kıyı Ege yine çok sıcak, İzmir ve Kuşadası başta olmak üzere Ege’de pek çok yerde yangın riski sürüyor. Bu hafta yangın tehlikesinin meteorolojik olarak en yüksek olduğu günler salı ve çarşamba (2-3 Temmuz). Aydın, Muğla, Fethiye, Manavgat arasında sıcaklık gölgede 41-42°C’ye ulaşabilir.