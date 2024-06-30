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        Sıcak hava tırmanıyor

        İstanbul'da yeni hafta poyrazdan gelen o kuvvetli rüzgar zayıflıyor. 2-3 Temmuz şehirde sıcaklıklar yeniden 35°C'ye doğru tırmanıyor

        Giriş: 30.06.2024 - 20:27 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:02
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        Sıcak hava tırmanıyor
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Marmara’da en sıcak yer Trakya ve Balıkesir çevresi olarak görünüyor. 3 Temmuz Çarşamba Edirne-Kırklareli-Çanakkale-Balıkesir gölgede 40°C’yi aşabilir. Çarşamba günü genel olarak ülkenin batı, iç ve güney bölgelerinde aşırı sıcak havaya, sıcak çarpmasına dikkat edelim.

        4 Temmuz Perşembe bu yüksek sıcaklıklar, gök gürültülü yaz yağmurları ile yerini serin havaya bırakabilir. Önce Trakya’da, ardından İstanbul ve Marmara’nın doğusunda şimşekler ve gök gürültüleriyle yer yer kuvvetli yağmur görebiliriz. Bu hafta sonu yaklaşırken hava tahminlerini yakından takip etmeli. 5 Temmuz Cuma günü de elektrikli şimşekli hava koşulları Bolu-Sakarya-Ankara hattına uzanabilir.

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        YENİ HAFTA SICAKLIKLAR TIRMANIYOR

        Ankara’da pazartesiden sonra tempo yeniden artıyor, 4-5-6 Temmuz günleri Ankara’da gölgeler 37-38°C’ye ulaşabilir. Bugünlerde mevsim normallerine yakın seyreden başkentin havası yeniden ısınıyor.

        Kıyı Ege yine çok sıcak, İzmir ve Kuşadası başta olmak üzere Ege’de pek çok yerde yangın riski sürüyor. Bu hafta yangın tehlikesinin meteorolojik olarak en yüksek olduğu günler salı ve çarşamba (2-3 Temmuz). Aydın, Muğla, Fethiye, Manavgat arasında sıcaklık gölgede 41-42°C’ye ulaşabilir.

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        Batı bölgelerde ya da kıyı merkezlerde bu hafta yağmur göremiyoruz. Doğu ve Kuzeydoğu kesimlerde ise yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar var. Dolu yağışları, kısa süreli rüzgar fırtınaları ve hortum gibi riskli hava olaylarına karşı bazı merkezlerde hazırlık yapılabilir.

        Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Bayburt bu akşam yağmurlu, uzun zamandan sonra sulanan Doğu Anadolu topraklarındaki yağış kuzeydoğuya doğru çıkıyor. Gecenin ilerleyen saatleri Doğu Karadeniz’de yağmur kuvvetlenirken Doğu Anadolu’da kesiliyor.

        SU BASKINLARINA DİKKAT!

        Yarın gün boyu yağmurlu olması beklenen Ordu-Giresun-Trabzon-Artvin hattında özellikle Ordu çevresinde su baskınları yaşanabilir. Gelecek 36 saat kuvvetli yağmur beklenen Doğu Karadeniz’de genel olarak taşkınlara, su baskınlarının oluşturacağı hasara karşı tedbir almakta yarar var.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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