Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilinde yüksek nem ile birlikte daha da fazla hissedilen sıcaklar, tatilcileri bunaltı. Nemin yüzde 71 olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde, plajlar ve havuz başları doldu.

Plajlarda, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Mavi bayraklı plajlar, tatilciler ile doldu. Kimi kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimi denizde çocuklarıyla oynadı.

DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

DHA'daki habere göre gurbetçilerin de aralarında olduğu adrenalin tutkunu tatilciler, parasailing, jet-ski, banana gibi su sporlarını yaptı. Tatilciler bol bol denize girip, güneşlendi. Özel plajlarda Rus ve Türk dansçı kadınlar gösteri sundu.

GECE SOKAKLAR DOLDU

Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara ev sahipliği yaptı. Animatörler eşliğinde oyunlar oynayan ve yarışmalara katılan tatilciler, çocuklarıyla birlikte havuzun keyfini çıkardı. Gündüz sahil ve havuzlarda serinleyen tatilciler, saat 21.00'den itibaren kendilerini sokağa attı. Yoğunluğun merkezi ise deniz gören cadde ve sokaklar oldu.

KAFETERYA VE RESTORANLAR DOLDU

Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu vatandaşların akınına uğradı. Yat Limanı'nda sıralı restoran ve kafeteryalarda oturanlar, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışarak öz çekim ile o anları ölümsüzleştirdi.

ÇOCUKLAR LUNAPARK'TA EĞLENDİ

Kalabalığın adresi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Meydana kurulan mini lunaparkta aileler çocuklarıyla birlikte eğlendi. Dönme dolap, çarpışan araba, kamikaze ve balerin gibi oyuncaklarda çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı.

GURBETÇİLER DE AKIN ETTİ

Avustralya'dan tatile gelen üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Hülya Elvan, "Ailemle birlikte ilk defa üç gün üç gece tatile geldim. Marmaris, çok güzel ve eğlenceli. Tatil sonrası akraba ziyareti yaparak, Avustralya'ya gideceğim" dedi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 21 DERECE

Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram süresince hava sıcaklıkları ortalama 40 derece civarında olacak. Yüksek nem ile birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. İlçe merkezinde deniz suyu sıcaklığı 21 derece" dedi.