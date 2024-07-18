Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
Şiddetli sağanak yağış ve fırtına bu kez Gümüşhane'de etkili oldu. Kentte sel ve taşkınlar meydana geldi. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'na ait şantiye binalarının da çatıları uçtu
Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.
DHA'nın haberine göre Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na ait şantiye binalarının çatıları uçtu.
Köse ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri olan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.
DERELER TAŞTI, YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI
Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.
Kuvvetli yağış sonrası bölgede dolu ve fırtına da etkili oldu. Etkili yağışlar nedeniyle sel sularının dolduğu yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü.
ŞANTİYE BİNALARININ ÇATILARI UÇTU
Fırtına nedeniyle yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde şantiye binalarının çatıları da uçtu.