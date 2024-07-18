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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!

        Şiddetli sağanak yağış ve fırtına bu kez Gümüşhane'de etkili oldu. Kentte sel ve taşkınlar meydana geldi. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'na ait şantiye binalarının da çatıları uçtu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:46
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        Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.

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        DHA'nın haberine göre Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na ait şantiye binalarının çatıları uçtu.

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        Köse ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri olan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

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        DERELER TAŞTI, YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

        Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

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        Kuvvetli yağış sonrası bölgede dolu ve fırtına da etkili oldu. Etkili yağışlar nedeniyle sel sularının dolduğu yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü.

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        ŞANTİYE BİNALARININ ÇATILARI UÇTU

        Fırtına nedeniyle yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde şantiye binalarının çatıları da uçtu.

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        Yüksek rakımlı birçok köyde taşkınlar yaşanırken, ekipler ilçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

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        #son dakika
        #gümüşhane
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