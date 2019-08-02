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HaberlerGündemŞiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralı - HABERLER

Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralı

DHA

Kars'ta şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, kazada 6 kişi yaralandı.

Yardıma çevredekiler koştu

Olay Kars-Iğdır karayolu vericiler mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Mahir Şaran idaresindeki servis minibüsü Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı.

Vericiler mevkiinde şiddetli rüzgar sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi. Yola yan yatan araçta bulunan diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Karayoluna yatırılan 6 yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra Harakani Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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