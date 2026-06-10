Sienna Miller ve Oli Green nişanlandı

Sienna Miller ve Oli Green çifti, ikinci çocuktan sonra evlilik yolunda ilk adımı attı. 44 yaşındaki Miller ile 29 yaşındaki Green'in nişan haberi, ikinci çocuklarını kucaklarına almalarından yaklaşık bir ay sonra geldi. Çift üç yıl önce bir kız çocuğu sahibi olmuştu.

Sienna Miller'ın ayrıca Tom Sturridge ile olan ilişkisinden 2012'de doğan Marlowe adında bir kızı daha var. Miller ile Sturridge, dört yıllık birlikteliğin ardından 2015 yazında ayrılmıştı.

2021'de bir partide tanışan Sienna Miller ve Oli Green ikilisi, Nisan 2022'de kırmızı halıda ilk kez birlikte göründü.

Miller ile Green, yıllar boyunca ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Ancak Miller, Aralık 2023'te sevgilisi ile aralarındaki yaş farkına dair bir açıklama yaptı.

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Miller, o dönemde Vogue'a verdiği röportajda, "Bunun herkes için anlaşılması zor olacağını tahmin ediyorum, ancak burada sadece sevgi ve keyif var" dedi. Oyuncu ayrıca, gönül meselelerinde yasa koymanın mümkün olmadığını belirtti.

Miller, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, yaşça büyük bir kadının genç bir erkekle birlikte olma fikrinin normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görüldüğünü dile getirerek, "Bir eşitsizlik var ve bunun ortadan kalkmasını çok isterdim" dedi.