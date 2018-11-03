Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi’nde bir anne ile baba, çocuğunun şiddetine maruz kaldı. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ömer K., sigara alma meselesi yüzünden annesi Havva K. ve babası ile tartıştı. Daha sonrasında anne ve babasına kendisine sigara almadığı gerekçesiyle şiddet uygulayan Ömer K., annesinin kolunu kırdı, babasını ise yaraladı.

ANNE VE BABA TEDAVİYE ALINDI

İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine Tekkeköy Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K., Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Sigara meselesi yüzünden yaralanan anne ve baba hastanede tedavi görürken, evlatları Ömer K. ise nöbetçiye savcıya ifade verdi.

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