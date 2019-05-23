Yumurtalık rezervi, kadının hamile kalma kapasitesi anlamına geliyor. Kadının yumurta sayı ve durumunu ifade ediyor.

Yumurta rezervinin azalması ise önemli problemlerden biri. Özellikle ileri yaşlarda gebe kalma sorunu yaşayan kadınlarda bu sorun sık görülüyor. Yumurtalık rezervinin azalmasında etkili olan çok sayıda faktör bulunuyor. En önemli faktör ise kadının yaşı. Yaşın ilerlemesi ile özellikle de 35 yaşından sonra yumurtalık rezervinde azalma görülmeye başlıyor. 40 yaşından sonra bu durum daha da hızlanıyor. Yaş arttıkça kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesi de azalıyor. 30 yaşın altında gebelik oranları yüzde 50-60 civarındayken, 40 yaşından sonra yüzde 10-15'lere düşüyor. 45 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azalıyor.

İŞTE YUMURTALIK REZERVİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, "Yumurtalığın tamamen alınması veya içinden kist çıkarılması yumurta sayısını azaltacağından yumurtalık rezervi düşecektir. Özelikle halk arasında çikolata kisti diye bilinen endometriozis kistlerinin alınması o taraftaki yumurtalık rezervini azaltabilir. Ek olarak gençlik çağı kanserlerinin tedavisi sonrası, uygulanan radyoterapi ve kemoterapiler de yumurtalık rezervini olumsuz etkiliyor" dedi.

SİGARA İÇEN KADINLARDA YUMURTALIK REZERVİ AZALIYOR

Doç. Dr. Baştu, yumurtalık rezervini kontrol ettirmek gerektiğini, yapılacak ultrasonun ve kanda bakılan AMH testinin rezerv hakkında yol gösterici olduğunu kaydetti.

İleri yaşlarda, sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda yumurtalık rezervi kontrol edilmeli.

Doç. Dr. Baştu, yumurtalık rezervi azalan kadında, kendiliğinden veya tedavi yardımıyla hamilelik elde edebilme şansının da azalabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Yumurta rezervinin azalmasını herhangi bir ilaçla ya da başka bazı tıbbi tedavilerle önlemek mümkün değildir. Sigara içilmemesi ve yumurta rezervinde azalma olanlarda, evli ise çiftlerin tüp bebek gündeme alıp hızlı bir şekilde doktora danışılması gerekmektedir. Bekar olanlarda ise yumurta dondurulması seçeneği uygundur."