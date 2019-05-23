Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sigara içen kadınlar dikkat!

HABERTURK.COM

Yaş arttıkça kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesi de azalıyor. 30 yaşın altında gebelik oranları yüzde 50-60 civarındayken, 40 yaşından sonra yüzde 10-15'lere düşüyor. 45 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azalıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini belirterek, "İleri yaşlarda, sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda yumurtalık rezervi kontrol edilmeli" dedi

Sigara içen kadınlar dikkat!

Yumurtalık rezervi, kadının hamile kalma kapasitesi anlamına geliyor. Kadının yumurta sayı ve durumunu ifade ediyor.

Yumurta rezervinin azalması ise önemli problemlerden biri. Özellikle ileri yaşlarda gebe kalma sorunu yaşayan kadınlarda bu sorun sık görülüyor. Yumurtalık rezervinin azalmasında etkili olan çok sayıda faktör bulunuyor. En önemli faktör ise kadının yaşı. Yaşın ilerlemesi ile özellikle de 35 yaşından sonra yumurtalık rezervinde azalma görülmeye başlıyor. 40 yaşından sonra bu durum daha da hızlanıyor. Yaş arttıkça kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesi de azalıyor. 30 yaşın altında gebelik oranları yüzde 50-60 civarındayken, 40 yaşından sonra yüzde 10-15'lere düşüyor. 45 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azalıyor.

İŞTE YUMURTALIK REZERVİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, "Yumurtalığın tamamen alınması veya içinden kist çıkarılması yumurta sayısını azaltacağından yumurtalık rezervi düşecektir. Özelikle halk arasında çikolata kisti diye bilinen endometriozis kistlerinin alınması o taraftaki yumurtalık rezervini azaltabilir. Ek olarak gençlik çağı kanserlerinin tedavisi sonrası, uygulanan radyoterapi ve kemoterapiler de yumurtalık rezervini olumsuz etkiliyor" dedi. 

SİGARA İÇEN KADINLARDA YUMURTALIK REZERVİ AZALIYOR

Doç. Dr. Baştu, yumurtalık rezervini kontrol ettirmek gerektiğini, yapılacak ultrasonun ve kanda bakılan AMH testinin rezerv hakkında yol gösterici olduğunu kaydetti.

İleri yaşlarda, sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda yumurtalık rezervi kontrol edilmeli.

Doç. Dr. Baştu, yumurtalık rezervi azalan kadında, kendiliğinden veya tedavi yardımıyla hamilelik elde edebilme şansının da azalabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Yumurta rezervinin azalmasını herhangi bir ilaçla ya da başka bazı tıbbi tedavilerle önlemek mümkün değildir. Sigara içilmemesi ve yumurta rezervinde azalma olanlarda, evli ise çiftlerin tüp bebek gündeme alıp hızlı bir şekilde doktora danışılması gerekmektedir. Bekar olanlarda ise yumurta dondurulması seçeneği uygundur."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nasıl daha zeki olunur?
SAĞLIKDaha zeki olmanın 10 yolu!
Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata!
SAĞLIKFarkında değiliz ama bu 5 hata metabolizmayı ...
Kısmi oruç nedir? Kısmi oruçla kilo verilir mi?
SAĞLIKKısmi oruç nedir? Kısmi oruçla kilo verilir mi?
Kanser hastası felçli kadının tek odada yaşam mücadelesi
SAĞLIKHem kanser hem felçli! Tek odada yaşam mücadelesi ...
Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir
SAĞLIKUzmanlar uyarıyor! Ameliyat ilk tedavi şekli değil!
Aort damarına ameliyatsız müdahale
SAĞLIKAort damarına ameliyatsız müdahale
Obezite merkezlerine bir yenisi daha eklendi
SAĞLIKObezite merkezlerine bir yenisi daha eklendi
Çinkonun faydaları neler? Çinko nelerde bulunur?
SAĞLIKVücut için en önemli minerallerden! Peki nelerde ...
Her tansiyon aleti doğru sonucu vermiyor. İşte en güvenilir ölçüm yöntemi
SAĞLIKTansiyon ölçümünüze güveniyorsanız bir daha düşünün!
Bakan Selçuk: SGK ile TEB arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık
SAĞLIKEczacılara 230 milyon lira iyileştirme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X