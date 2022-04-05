İnternet arama motorlarında son zamanlarda en çok aratılan kelimelerden bazıları da "tütün sarma", "tütün doldurma" gibi kelimeler oldu. Milliyet'ten Mithat Yurdakul’un haberine göre 2021 rakamlarıyla, 30 milyar dal sigara yaşa dışı olarak satılırken, devletin vergi kaybı ise 30 milyar TL civarında oldu.