Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

Sigaraya zam mı geldi? 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları listesi ne kadar? Sigara zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir marka grubu sigara fiyatlarına 5 TL zam beklentisi olduğunu iddia etti. Açıklamaların ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. İşte, 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyat listesi tablosu ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 03.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:04 facebook

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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...

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SİGARAYA ZAM MI GELDİ? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadesini kullandı.