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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

        Sigaraya zam mı geldi? 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları listesi ne kadar?

        Sigara zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir marka grubu sigara fiyatlarına 5 TL zam beklentisi olduğunu iddia etti. Açıklamaların ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. İşte, 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyat listesi tablosu ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:04
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        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 3 Ekim 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadesini kullandı.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

        Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.

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        EYLÜL AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

        Eylül ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

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        Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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