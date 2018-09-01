ABD'nin Nevada eyaletinde bir barınağa terk edilen kedi sevgi ve bakımla yeni hayatına kavuştu. Tüylerinden önünü dahi göremeyen kedi, yapılan tedavinin ardından sağlıklı haline döndü!
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ABD'nin Nevada eyaletinde bir barınağa terk edilen kedi, sevgi ve bakımla hayata döndürüldü. Kedinin değişimi dünya basınında haber oldu.
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ABD'nin Nevada eyaletinin bir barınağa, kimliği bilinmeyen bir adam tarafından kedi bırakıldı.
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Barınakta çalışan kurtarma ekipleri, bırakılan canlının kedi olduğunu başta anlayamadı çünkü zavallı hayvanın yüzü tüyden görünmüyordu.
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Kedi kürkünden dolayı önünü göremiyor, hareket dahi edemiyordu.
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Ekipler kediyi tıraş etmeden önce veterinere götürdü.
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Uzun tüylerinden dolayı zavallıya, rastalı saçlarıyla hafızalara kazınan Bob Marley adı verildi.
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Gerekli kontroller yapıldıktan sonra kedi tıraş edildi.
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Yaklaşık 10 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin son hali inanılmazdı.
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Tüylerinden kurtulan Bob Marley, artık yeni yuvasında çok mutlu.
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BOYNUNA AĞIR BİR CİSİM TAKILAN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ MUTLU ETTİ
Litvanya'da yol kenarında Audra Petraskiene tarafından bulunan köpek, görenlerin yüreğini sızlattı.
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Boynuna ağır bir cisim bağlanan zavallı, açlıkla da mücadele ediyordu.
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Audra Petraskiene, köpeğin boynundaki ağırlığı nazikçe çıkardıktan sonra zavallıyı eve götürdü. Sosyal medyadan köpeğin fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi.
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Görüntüler bir milyondan fazla izlenirken, bir hayvan barınağı köpeğe yardım eli uzattı.
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Neyse ki kurtarıcı meleğiyle tanışan köpek, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu.
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Öte yandan yerel polis olayı araştırırken köpeğe kimin böylesine bir işkence yaptığı bilinmiyor.
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BULDUKLARINDA AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ, SON HALİNE SAHİBİ BİLE İNANAMADI
Endonezyalı hayvansever Rico Soegiarto, ölüme terk edilen Husky'yi bulduğunda o kadar zayıf ve bitkin haldeydi ki zavallı hayvan zorlukla ayakta durabiliyordu.
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Köpeğin son hali ise görenleri duygulandırdı.
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Sibirya kurdu, Bali'deki Denpasar sokaklarında vücudundaki bir çok yara ve dökülmüş tüyleriyle bir deri bir kemik halinde açlıkla mücadele ediyordu.
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Açlıktan bir deri birkemik kalan zavallı köpeğin her yeri bakımsızlıktan yara bere içerisinde kalmıştı. Neyse ki Endonezyalı genç Rico Soegiarto, Husky'yi sağlığına tekrar kavuşturmak için elinden geleni yapmaya hazırdı.
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Bitkin haldeki köpeği besleyen Rico Soegiarto, köpeğin tüylerindeki yaraları temizledi, ardından özenle tedavi etmeye başladı.
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Talihsiz köpek özenle yapılan bakımın ardındanyavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlamıştı.
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Köpeğin sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan Rico Soegiarto, Sibirya kurdunun değişimini adım adım fotoğraflamayı da ihmal etmedi.
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Köpeğin mutluluğu ve minnettarlığı gözlerinden okunuyordu.
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Aradan geçen 10 ay sonunda, ölmek üzere olan köpek sağlığına kavuşmuş ve beyaz tüyleri tekrar çıkmaya başlamıştı.
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Ölmek üzere olan köpek, Rico Soegiarto sayesinde büyük bir değişim geçirerek yeni hayatına kavuşmuştu.
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ÇİRKİN DENİLEREK TERK EDİLEN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI
Beaux Tox adındaki Labrador Retriever anne karnında kardeşleri tarafından sıkıştırıldığı için yüzünde bir kusurla doğdu.
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Yüzündeki şekil bozukluğu yüzünden para etmeyeceğine karar verilen şanssız köpek kendisine bakacağını söyleyen bir adama emanet edildi.
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Ancak Beaux Tox'u sahiplenen adam kedileriyle anlaşamadığını iddia ederek zavallı hayvanı yıllarca ihmal etti.
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5 yıl boyunca ilgilenilmeyen Beaux Tox, bu sürede açlıktan bir deri bir kemik kaldı, ayrıca parazitler yüzünden pek çok sağlık problemi de yaşadı.
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Neyse ki Jamie Hulit adındaki kurtarıcı meleğiyle tanışan Beaux Tox, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu.
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Jamie Hulit Beaux Tox'nun kusurlarla dolu yüzünün ardında çok akıllı ve neşeli bir köpek olduğunu söylüyor.
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Şimdilerde araba yolculuklarına çıkan, güzel mamalarla beslenen, köpek arkadaşlarıyla kırlarda oynayan Beaux Tox'un öyküsü sosyal medyada büyük ses getirdi.
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YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ! KAYALARIN ARASINDA SIKIŞTI
İspanya'nın Madrid kenti yakınlarındaki Sierra de Guadarrama dağlarının Pedriza bölgesinde yürüyüş yapan bir grup insan kayaların arasında sıkışan bir keçiye rastladı.
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Boynuzlarından sıkışan ve birkaç saattir o pozisyonda kurtarılmayı beklediği tahmin edilen keçi, duyarlı insanlar sayesinde kurtarıldı.
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Ceketlerinden emniyet kemeri yaparak keçiyi kurtaran yürüyüşçüler, keçinin sağlığının iyi olduğundan emin olana kadar yanında beklediler.
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Yaşadığı şok haricinde herhangi bir sağlık problemi bulunmayan keçi, bir süre sonra tekrar doğaya geri döndü, onu kurtaranlar da yollarına devam ettiler...
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BAHÇEDE BULUP BÜYÜTTÜLER! İŞTE SON HALİ...
Bir aile bahçelerinde buldukları ve ne olduğuna anlam veremedikleri yavruyu besleyip büyütmeye karar verdiler.
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Birkaç ay sonra karşılaştıkları sonuç ise inanılmazdı...
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Ne yavrusu olduğuna tanı koyamayan aile ne olursa olsun onu orada ölüme terk etmek yerine bakıp beslemeye karar verdi.
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Şırıngalarla sütlü mamalar verildi…
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Battaniyelere sarıldı üşümesin diye, sonuçta sadece minik bir et parçasıydı.
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Hayata tutunması bile mucize olan bu minik yavru yavaş yavaş büyümeye ve şekillenmeye başladı.
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İlk zamanlar fare olduğunu düşündüler, fakat değildi.
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