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Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı

01.09.2018 - 12:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin Nevada eyaletinde bir barınağa terk edilen kedi sevgi ve bakımla yeni hayatına kavuştu. Tüylerinden önünü dahi göremeyen kedi, yapılan tedavinin ardından sağlıklı haline döndü!

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    ABD'nin Nevada eyaletinde bir barınağa terk edilen kedi, sevgi ve bakımla hayata döndürüldü. Kedinin değişimi dünya basınında haber oldu.

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    ABD'nin Nevada eyaletinin bir barınağa, kimliği bilinmeyen bir adam tarafından kedi bırakıldı.

     

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    Barınakta çalışan kurtarma ekipleri, bırakılan canlının kedi olduğunu başta anlayamadı çünkü zavallı hayvanın yüzü tüyden görünmüyordu. 

     

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    Kedi kürkünden dolayı önünü göremiyor, hareket dahi edemiyordu. 

     

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    Ekipler kediyi tıraş etmeden önce veterinere götürdü. 

     

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    Uzun tüylerinden dolayı zavallıya, rastalı saçlarıyla hafızalara kazınan Bob Marley adı verildi. 

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    Gerekli kontroller yapıldıktan sonra kedi tıraş edildi. 

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    Yaklaşık 10 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin son hali inanılmazdı.

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    Tüylerinden kurtulan Bob Marley, artık yeni yuvasında çok mutlu.

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    BOYNUNA AĞIR BİR CİSİM TAKILAN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ MUTLU ETTİ

    Litvanya'da yol kenarında Audra Petraskiene tarafından bulunan köpek, görenlerin yüreğini sızlattı.

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    Boynuna ağır bir cisim bağlanan zavallı, açlıkla da mücadele ediyordu. 

     

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    Audra Petraskiene, köpeğin boynundaki ağırlığı nazikçe çıkardıktan sonra zavallıyı eve götürdü. Sosyal medyadan köpeğin fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. 

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    Görüntüler bir milyondan fazla izlenirken, bir hayvan barınağı köpeğe yardım eli uzattı. 

     

  • 14 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Neyse ki kurtarıcı meleğiyle tanışan köpek, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu.

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    Öte yandan yerel polis olayı araştırırken köpeğe kimin böylesine bir işkence yaptığı bilinmiyor. 

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    BULDUKLARINDA AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ, SON HALİNE SAHİBİ BİLE İNANAMADI

    Endonezyalı hayvansever Rico Soegiarto, ölüme terk edilen Husky'yi bulduğunda o kadar zayıf ve bitkin haldeydi ki zavallı hayvan zorlukla ayakta durabiliyordu.

  • 19 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Köpeğin son hali ise görenleri duygulandırdı.

  • 20 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Sibirya kurdu, Bali'deki Denpasar sokaklarında vücudundaki bir çok yara ve dökülmüş tüyleriyle bir deri bir kemik halinde açlıkla mücadele ediyordu.

     

  • 21 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Açlıktan bir deri birkemik kalan zavallı köpeğin her yeri bakımsızlıktan yara bere içerisinde kalmıştı. Neyse ki Endonezyalı genç Rico Soegiarto, Husky'yi sağlığına tekrar kavuşturmak için elinden geleni yapmaya hazırdı.

     

  • 22 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Bitkin haldeki köpeği besleyen Rico Soegiarto, köpeğin tüylerindeki yaraları temizledi, ardından özenle tedavi etmeye başladı.

     

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    Talihsiz köpek özenle yapılan bakımın ardındanyavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlamıştı.

     

  • 24 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Köpeğin sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan Rico Soegiarto, Sibirya kurdunun değişimini adım adım fotoğraflamayı da ihmal etmedi. 

  • 25 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Köpeğin mutluluğu ve minnettarlığı gözlerinden okunuyordu.

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    Aradan geçen 10 ay sonunda, ölmek üzere olan köpek sağlığına kavuşmuş ve beyaz tüyleri tekrar çıkmaya başlamıştı.

  • 27 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Ölmek üzere olan köpek, Rico Soegiarto sayesinde büyük bir değişim geçirerek yeni hayatına kavuşmuştu.

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    ÇİRKİN DENİLEREK TERK EDİLEN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI

     

    Beaux Tox adındaki Labrador Retriever anne karnında kardeşleri tarafından sıkıştırıldığı için yüzünde bir kusurla doğdu. 

  • 30 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Yüzündeki şekil bozukluğu yüzünden para etmeyeceğine karar verilen şanssız köpek kendisine bakacağını söyleyen bir adama emanet edildi.

  • 31 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Ancak Beaux Tox'u sahiplenen adam kedileriyle anlaşamadığını iddia ederek zavallı hayvanı yıllarca ihmal etti.

  • 32 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    5 yıl boyunca ilgilenilmeyen Beaux Tox, bu sürede açlıktan bir deri bir kemik kaldı, ayrıca parazitler yüzünden pek çok sağlık problemi de yaşadı.

     

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    Neyse ki Jamie Hulit adındaki kurtarıcı meleğiyle tanışan Beaux Tox, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu. 

  • 34 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Jamie Hulit Beaux Tox'nun kusurlarla dolu yüzünün ardında çok akıllı ve neşeli bir köpek olduğunu söylüyor.

  • 35 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Şimdilerde araba yolculuklarına çıkan, güzel mamalarla beslenen, köpek arkadaşlarıyla kırlarda oynayan Beaux Tox'un öyküsü sosyal medyada büyük ses getirdi. 

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    YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ! KAYALARIN ARASINDA SIKIŞTI

    İspanya'nın Madrid kenti yakınlarındaki Sierra de Guadarrama dağlarının Pedriza bölgesinde yürüyüş yapan bir grup insan kayaların arasında sıkışan bir keçiye rastladı. 

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    Boynuzlarından sıkışan ve birkaç saattir o pozisyonda kurtarılmayı beklediği tahmin edilen keçi, duyarlı insanlar sayesinde kurtarıldı. 

     

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    Ceketlerinden emniyet kemeri yaparak keçiyi kurtaran yürüyüşçüler, keçinin sağlığının iyi olduğundan emin olana kadar yanında beklediler.

     

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    Yaşadığı şok haricinde herhangi bir sağlık problemi bulunmayan keçi, bir süre sonra tekrar doğaya geri döndü, onu kurtaranlar da yollarına devam ettiler...

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  • 45 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    BAHÇEDE BULUP BÜYÜTTÜLER! İŞTE SON HALİ...

    Bir aile bahçelerinde buldukları ve ne olduğuna anlam veremedikleri yavruyu besleyip büyütmeye karar verdiler.

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    Birkaç ay sonra karşılaştıkları sonuç ise inanılmazdı...

     

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    Ne yavrusu olduğuna tanı koyamayan aile ne olursa olsun onu orada ölüme terk etmek yerine bakıp beslemeye karar verdi.

     

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    Şırıngalarla sütlü mamalar verildi…

     

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    Battaniyelere sarıldı üşümesin diye, sonuçta sadece minik bir et parçasıydı.

     

  • 50 Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı
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    Hayata tutunması bile mucize olan bu minik yavru yavaş yavaş büyümeye ve şekillenmeye başladı.

     

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    İlk zamanlar fare olduğunu düşündüler, fakat değildi.

     

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    Sevimlilik abidesi bir uçan sincaptı!

     

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