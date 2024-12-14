Sığırcıklar 2500 yıllık antik kent üzerinde 'dans' etti
İzmir'de sığırcıklar 2500 yıllık Smyrna Antik Kenti'nin üzerinde dans etti
İzmir'de kırlangıçların, geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Smyrna Antik Kenti semalarındaki senkronik uçuşu görüntülendi.
Yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin üzerinde gün batımı saatlerinde sığırcıklar belirdi.
Çok sayıda sığırcık, gün batımı eşliğinde ören yeri üzerinde bir süre birbirleriyle uyumlu halde hareket etti.
Kuşların tarihi kalıntılar içindeki uyumlu uçuşu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.