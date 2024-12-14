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        Haberler Yaşam Sığırcıklar 2500 yıllık antik kent üzerinde 'dans' etti

        Sığırcıklar 2500 yıllık antik kent üzerinde 'dans' etti

        İzmir'de sığırcıklar 2500 yıllık Smyrna Antik Kenti'nin üzerinde dans etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:29
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        Sığırcıklar 2500 yıllık antik kent üzerinde 'dans' etti
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        İzmir'de kırlangıçların, geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Smyrna Antik Kenti semalarındaki senkronik uçuşu görüntülendi.

        Yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin üzerinde gün batımı saatlerinde sığırcıklar belirdi.

        Çok sayıda sığırcık, gün batımı eşliğinde ören yeri üzerinde bir süre birbirleriyle uyumlu halde hareket etti.

        Kuşların tarihi kalıntılar içindeki uyumlu uçuşu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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        #Sığırcıklar
        #Smyrna Antik Kenti
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