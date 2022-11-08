Edebiyat türlerinin en eskisi olarak dikkat çeken, hayal ve fikirlerin belli bir düzene bağlı kalarak aktarılması anlamına gelen şiir çeşitleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmesi adına şiir türleri konu anlatımı formatına uygun olarak oluşturduğumuz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Şiir Türleri Nelerdir?

Konularına göre şiir türleri; lirik, epik, pastoral, didaktik ve satirik olmak üzere 5 farklı türe ayrılmaktadır. Her birinde farklı konuların işlendiği şiir çeşitleri şunlardır.

Epik Şiir

Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlere epik şiir adı verilmektedir. Epik sözcüğü, efsanelerle değişikliğe uğramış tarihî bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçiminin adıdır. Yunanca bir kelime olarak karşımıza çıkan epik; konuşma, hikâye, şarkı, kahramanlık şiiri anlamına gelen epos sözcüğünden türemiştir. Epik şiirlerin ilk örnekleri destanlara dayanır ve bu şiir türü çıkışı itibarıyla destanlardan beslenir. Aynı zamanda Epik şiir; doğal ve yapay epik şiir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır

Lirik Şiir

Eski Yunan edebiyatında bu tarz şiirler “lir (lyre)” denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılan lirik şiir; Şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere verilen isimdir. Şiir türleri içerisinde en çok beğenilen türlerden birisi olan lirik şiirler, insanın iç dünyasına ve ruhuna hitap eden yönlerin ağır bastığı türlerin başında gelmektedir.