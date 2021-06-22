Siirt adının Sami Dili’nden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın, Keldani Dili’nden, kent anlamına gelen Keert (Kaa’rat) sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır. Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird, gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryani’ler kente Se’erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert) demişlerdir. XIX.Yy.’da Sert, Seerd, Sört, Sairt olarak kullanılmış, günümüzde de Siirt biçimiyle benimsenmiştir.Diğer bir kaynakta Siirt isminin, “Seert” anlamındaki “üç yer” manasına geldiği söylenir. Siirt adının nereden geldiği konusunda değişik görüşler vardır. Kadri PERK’in, Cenup Doğu Anadolu Tarihi’nde Siirt, Sert, Tigra, Mosert; Hüseyin CAHİT Tarihi’nde Serad; Şemsettin SAMİ’nin Kamus’unda Tiğrakert olarak geçmektedir.Şimdiki Siirt, eski Siirt’in üstündeki sırtlarda kurulmuş olduğu için yukarıdaki sözü edilen “Sırt” kelimesi mevki ve kelime ilgisi bakımından daha uygun olarak görülmektedir.

SİİRT NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Ülkemizin yedi bölgesinden bir tanesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde bulunan Siirt ili, Güneyde Mardin ve Şırnak, Doğuda Van, Batıda ise Batman iline komşudur. Siirt ili engebeli bir araziye sahiptir. Bu arazi içerisinde Bekovi Dağı, Çerran Dağı ve Herakol Dağlarını bulundurmaktadır. Bu dağlar şekil olarak yaya benzer ve Hakkari Dağları ile birleşir.

SİİRT'E ULAŞIM

Karayolu: Diyarbakır-Siirt arasında uzanan doğu-batı doğrultulu karayolu ilin en önemli karayolu bağlantısıdır. Otogarın kent merkezine uzaklığı 1 km. olup firma servisleri, Belediye Otobüsleri ve Şehir içi minibüsleri ile ulaşılabilir.

Demiryolu: Karayoluna paralel olarak Diyarbakır ve Batman üzerinden gelen demiryolu Kurtalan' da son bulur. İstasyonun kent merkezine uzaklığı 28 km.dir.

Havayolu: Özel bir havayolu şirketi tarafından haftanın 2 günü (Salı,Cumartesi) Ankara bağlantılı İstanbula seferler düzenlemektedir.



SİİRT İLÇELERİ

Siirt ili nüfusu: 331.070'dir. Bu nüfusun % 72,4'si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.718 km2'dir. İlde km2'ye 58 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 268’dir.) İlde yıllık nüfus artışı % 0,24 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kurtalan (% 0,93)- Eruh (-% 2,87)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 63 mahalle ve ayrıca 275 köy vardır.

Baykan



Eruh

Kurtalan

Merkez

Pervari

Şirvan

Tillo

SİİRT PLAKASI: 56

SİİRT'TE GİDİLECEK YERLER

Veysel Karani Türbesi

İrun Kalesi

Tillo Kalesi ve Cam Seyir Terası

Kalatül Üstad Kalesi

Rasıl Hacar ve Botan Kanyonu

Siirt Saat Kulesi

Botan Kanyonu

SİİRT YEMEKLERİ

Büryan (Perive)

Perde Pilav

Ismeyket

Ciğerli Et Yahnisi

Sarımsaklı Köfte

Ayranlı Yarma

İmambayıldı