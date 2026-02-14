Komandodan Sabahat teyzeye teşekkür!
Yalova'da, Sabahat teyze tarafından örülen 400 yün bere, Siirt'te, zorlu kış koşullarında vatan görevi yapan komandolara ulaştırıldı. Aldıkları bereleri takıp objektife poz veren komandolar teşekkür edip, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir" dedi
"ONLAR SADECE BERE DEĞİL ŞEFKATTİR"
İHA'da yer alan habere göre Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir.
JANDARMA KOMANDOLAR TEŞEKKÜR ETTİ
Bereleri teslim alan Jandarma Komandolarımız, Sabahat teyzemize teşekkür mesajlarını iletti" ifadelerine yer verildi.