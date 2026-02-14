Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Siirt haberleri: Komandodan Sabahat teyzeye teşekkür | SON DAKİKA HABER

        Komandodan Sabahat teyzeye teşekkür!

        Yalova'da, Sabahat teyze tarafından örülen 400 yün bere, Siirt'te, zorlu kış koşullarında vatan görevi yapan komandolara ulaştırıldı. Aldıkları bereleri takıp objektife poz veren komandolar teşekkür edip, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 14.02.2026 - 12:05
        Komandodan Sabahat teyzeye teşekkür!
        Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolara ulaştırıldı.

        "ONLAR SADECE BERE DEĞİL ŞEFKATTİR"

        İHA'da yer alan habere göre Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir.

        Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı.

        JANDARMA KOMANDOLAR TEŞEKKÜR ETTİ

        Bereleri teslim alan Jandarma Komandolarımız, Sabahat teyzemize teşekkür mesajlarını iletti" ifadelerine yer verildi.

        #Siirt
        #Son dakika haberler
