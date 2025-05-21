Siirt'te "Türkiye Yüzyılı'nda AB ile İlişkilerimiz" konferansı düzenlendi

Büyükelçi Egemen Bağış, "Terörsüz bir Türkiye her zamankinden daha güçlü bir ülke olarak tüm bölge ülkeleri ve dünya için ilham kaynağı olmaya devam edecek." dedi.

Büyükelçi Bağış, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa Birliği (AB) ile İlişkilerimiz" konulu konferansta, Türkiye'nin millet iradesinden aldığı güçle şekillenen vizyoner yaklaşımıyla küresel ve bölgesel meselelere yön veren bir aktör haline geldiğini söyledi.

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini, birçok ülkede akil lider açığının olduğunu belirten Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir dönemde aslında biz çok şanslıyız. Gerçekten bütün dünyanın saygı duyduğu, tecrübeli, kararlı ve dünya liderlerinin arabuluculuğuna güvendiği bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanı'mız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. İşte görüyorsunuz Ukrayna ve Rusya arasında hiçbir ülkenin yapamadığı arabuluculuğu Türkiye yapıyor ama aynı zamanda küresel diğer sorunlarda da Türkiye bugün arabuluculuk yapıyor."

Türkiye'nin gerçekten bağımsız ve proaktif bir dış politika vizyonuyla çok farklı bir noktaya geldiğini belirten Bağış, şunları kaydetti: "Bütün bunların arkasında haksızlık karşısında adaleti, eşitsizlik karşısında hakkaniyeti, zulüm karşısında mazlumları savunan bir dış politikamız var. Bu cesaret ister. Bugün dünyada birçok ülke bu cesareti ortaya koyamıyor. Biz ilk günden itibaren Gazze'de yaşananları çok açık ve net bir dille tartışıyoruz. Ama bırakın insanlık alemini, İslam aleminde bile bunu bu kadar açık dile getirebilen ülke sayısı çok az. İşte o yüzden Türkiye'nin geldiği nokta çok önemli." "Le Monde gazetesi Türkiye'nin, zayıflayan AB için artık vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini belirtiyor." diyen Bağış, Türkiye'nin varlığının birçok devlet için çok farklı bir noktada olduğunu vurguladı. Bağış, şöyle dedi: "Türkiye olarak hem Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize devam edeceğiz hem de Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik tehditlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisine destek vermeye bir yandan da Türkiye'yi kendine ilham kaynağı olarak gören milyarlarca insana o motivasyonu vermeye devam edeceğiz."