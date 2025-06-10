Siirt'te 2. kattaki pencereden düşen çocuk yaralandı
Siirt'te 2. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Siirt'te 2. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Algül Mahallesi'nde Muhammed Siraç B, ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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