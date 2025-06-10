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        Siirt'te 2. kattaki pencereden düşen çocuk yaralandı

        Siirt'te 2. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:50
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        Siirt'te 2. kattaki pencereden düşen çocuk yaralandı
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        Siirt'te 2. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Algül Mahallesi'nde Muhammed Siraç B, ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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