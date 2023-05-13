SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Siirt başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Siirt ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ