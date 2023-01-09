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Siirt'te karda mahsur kalan ambulansı ekipler kurtardı

Siirt Pervari'de, hasta almaya giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan ambulansı ekipler kurtardı
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DHA

Siirt'in Pervari ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Doğanköy'de bir hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı.

Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; zincirle bağlanan ambulans, saplandığı yerden kurtarıldı.

Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede iş makinalarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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