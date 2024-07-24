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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu | Son dakika haberleri

        Siirt'te süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 05:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 05:22
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        Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Kayalısu köyünde evlerinin önünde oynayan A.B, bahçedeki süs havuzuna düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Siirt
        #kurtalan
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