Siirt'te süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu
Giriş: 24.07.2024 - 05:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 05:22
Kayalısu köyünde evlerinin önünde oynayan A.B, bahçedeki süs havuzuna düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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