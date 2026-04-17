Sıklıkla okuyoruz ama anlamını bilmiyoruz: Hissedilen sıcaklık tam olarak nedir, sıcaklığı farklı mı algılıyoruz?

Hissedilen sıcaklık tam olarak nedir?

Hissedilen sıcaklık, termometrede ölçülen değerden farklı olarak havanın insan vücudunda yarattığı gerçek etkiyi ifade eder. Yani hava 10 derece olabilir ama siz onu daha soğuk ya da daha sıcak hissedebilirsiniz.

Bu farkın nedeni, vücudun ısıyı nasıl kaybettiği ya da koruduğudur. Rüzgâr ve nem gibi faktörler, bu süreci değiştirerek sıcaklığın algılanışını doğrudan etkiler.