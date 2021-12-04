Ocak ayında Yalın ile birlikte seslendirdiği "Ver O Zaman Gömleklerimi" şarkısı ile dinleyicileriyle buluşan Sıla, bu kez sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkı ile çıktı.

Sıla, ünlü rock grubu 'Duman'ın 2005 yılında yayınlanan "Seni Kendime Sakladım" albümünde yer alan "Rüyanda Görsen İnanma" şarkısını kendi yorumuyla seslendirerek, ilk kez cover bir şarkı yayınladı.