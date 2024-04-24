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        Haberler Magazin Sıla'nın 23 Nisan sürprizi

        Sıla'nın 23 Nisan sürprizi

        Sıla, 23 Nisan konserinde Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:12
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        Ünlü şarkıcı Sıla, 23 Nisan'da Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı.

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        Sıla'nın konserde 23 Nisan Bayramı hediyesi ise repertuvarına aldığı Barış Manço'nun çocukların en sevdiği şarkılardan 'Arkadaşım Eşek' oldu. Sosyal medya hesabından seyircisiyle birlikte söylediği şarkısının bir bölümünü yayınlayınca o video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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        "HEPİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

        Sanatçı  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Ulu öndere bize ve çocuklara bıraktıkları için minnet duyuyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Çocukları düşünen ve bunu hayata geçiren çok az sanatçı var. Böyle sanatkarlarımızdan birisi Barış Manço. Daha önce projelendirdiğimiz şarkısını 23 Nisan vesilesiyle ilk kez burada paylaşmak istedik." sözleriyle Atatürk'ü ve Barış Manço'yu anarken seyircisinin 23 Nisan bayramını kutladı.

        #sıla
        #Barış Manço
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