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        Haberler Yaşam Kötülükten koruduğuna inanılıyordu! Tılsımlı mezar tableti toprak altından çıkarıldı

        Silifke Kalesi'nde kötülükten koruduğuna inanılan 'tılsımlı mezar tableti' bulundu

        Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, Bizans Dönemi'nde yapı ya da mezarı kötülükten koruması amacıyla yapıldığı değerlendirilen 'tılsımlı mezar tableti' ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:34
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 185 metredeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 13. dönem kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

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        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran'ın başkanlığındaki 25 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalarda yeni bulguya rastlandı. Kent yapısına sahip kaledeki caminin çevresindeki kazılarda bulunan mezar tableti, ekipler tarafından topraktan çıkarıldı.

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        İncelenen buluntunun, Bizans Dönemi'nde yapı ya da mezarı düşmandan ve kötülükten koruması amacıyla yapıldığı değerlendirilen tılsımlı mezar tableti olduğu belirlendi. Mezar tableti üzerindeki araştırmalar devam ediyor.

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        "TABLET BİR MEZAR YAPISI OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR"

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, bu sezon kazılarda mimari yapılara kimlik kazandıracak önemli bulgulara rastladıklarını söyledi.

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        Tarihi kalede bir süre önce antik dönemde mezarlara hediye olarak bırakıldığı değerlendirilen gözyaşı şişesi, kandil ve seramik gibi buluntulara ulaştıklarını hatırlatan Boran, yeni ortaya çıkarılan tabletin de çok önemli olduğunu vurguladı. Boran, mezar tabletinin Bizans Dönemi'ne ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

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        "İçindeki yazılardan anladığımız kadarıyla o yapıyı ya da mezarı her türlü kötülük ve düşmandan korumak amacıyla yapılmış sihirli, tılsımlı bir tablet bu. Tam çözümlemesi epigrafi hocalarımızla beraber devam ediyor ancak şunu görüyoruz ki burası sadece bir şehir değil, aynı zamanda farklı özelliklere de sahip. Kalenin içinde şu ana kadar bir mezar yapısı bulamadık. Tablet, o dönemde burada bir mezar yapısı olduğuna işaret ediyor. Bunun, verilerin ortaya çıkarılması bağlamında, bölge ve Anadolu tarihi için önemli bir tablet olduğu anlaşılıyor."

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        BUGÜNÜN NAZAR BONCUĞU ANLAMINA GELİYOR

        Buluntunun yeni gelişmelere vesile olabileceğini vurgu yapan Boran, şunları kaydetti:

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        "Bu tablet, caminin batısındaki bir mekanda ortaya çıkarıldı. Tablet çok büyük bir ebatta değil ama içeriği ve yazı stiline baktığımızda çok şey verebilecek buluntu. Günümüzde bazı insanların nazar boncuğu, dua ve önemli saydıkları bir malzeme gibi düşünürsek, o dönemde de bunlar var. Bu tür malzemelerin İlk Çağ'dan itibaren her türlü kötülükten korunmak amacıyla yapıldığını biliyoruz. Tabletin Silifke Kalesi'nde çıkması, buranın tarihi açısından önemli bir veri olarak karşıma çıkıyor."

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        #Silifke Kalesi
        #Mersin
        #tılsımlı mezar tableti
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