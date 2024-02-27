Annesinin bakıcısından yardım istemiş!

Seçil Erzan’ın incelenen cep telefonlarının ayrıntıları yeni bilirkişi raporunda yer aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, hazırlanan 200 sayfalık raporda, Erzan’ın incelenen ve geri getirilen Whatsapp yazışmaları da bulunuyor.

Erzan’ın özellikle, olayın patlak vermeye başladığı 6 ile 7 Nisan 2023 günü bazı mesajları sildiği görüldü. Geri getirilen mesajlarda, kendisine yazan birçok kişiye cevap vermiyor. Bazılarına ise hiçbir şey olmamış gibi sakin cevap veriyor. İşte bilirkişi tarafından geri getirilen silinmiş o Whatsapp mesajları...

“YENGE BENİ ACİL ÇAĞIRIN”

Geri getirilen Seçil Erzan’ın mesajlarında, dikkat çeken detaylar görülüyor. Olayın patlak vereceğini anlayan Seçil Erzan, bankadan çıkmak için 6 Nisan 2023 günü saat 10.51 sıralarında annesinin bakıcısı Nilgün Arabacı’ya “Yenge beni acil çağırın” diye mesaj atıyor. Geri getirilen mesajlarda Nilgün Arabacı saat 16.06 sıralarında “Kuzum iyi misin” diye mesaj atıyor. Annesi rahatsız oldu diye acil o gün izin alan Seçil Erzan’ın bu durumu da Onur Yıldırım adlı kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda ortaya çıkıyor.

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Erzan 6 Nisan günü Onur Yıldırım’a attığı mesajda “Onur bey 2 gündür evdeyim Annemden dolayı. Yarın şubede olacağım” diyor. Erzan, “Geçmiş olsun. Allah şifalar versin” diyen Onur Yıldırım’a “Hiçbir işe bakamadım” diyor. Bir gün sonra yani olayın patlak verdiği 7 Nisan 2023 günü Onur Yıldırım, “Bugün işlem saat kaç gibi tamamlanmış olur ona göre ilgilisini size yönlendireceğim” diyor. Ancak Erzan buna cevap vermiyor.

“EVDEKİ HER ŞEYİ ALIN”

Annesi hasta diye 6 Nisan günü işten çıkan Erzan, dosyada şüpheli olarak yer alan Nazlı Can'a, “Bozcaada ve ev için Ali ile görüşün. Evdeki her şeyi gidin alın anneme sahip çıkın. Seni Dünyalar kadar seviyorum” diye yazıyor. Nazlı Can buna “Ne demek şimdi bu” diye yanıt veriyor. Erzan “bişe yok” diyor.

“HAYATLARINI BİTİRDİM”

Öte yandan son gün atılan mesajlar da ortaya çıktı. 7 Nisan 20023 Cuma günü bankaya gelmeyen Seçil Erzan, o gün gelen mesajların bazılarına cevap veriyor bazılarına ise vermiyor.

Erzan, 7 Nisan 2023 saat 12.44 ile 13.41 arasında Nuri bey diye kayıtlı kişi ile mesajlaşıyor.

Nuri bey : Seçil her şey düzelir. Yanlıy yapma yapılan ne varsa cezasıı çekersin anneni düşün

Seçil Erzan : Çok üzgünüm

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Nuri Bey : Biraz üzeleceksin ama düzeltmeyen bir şey yok hayatta bu da geçecek inşallah bırakma kendini

Seçil Erzan : Çarem yok Nuri herkes beni bir kaşık suda boğar çok ağır ve adice bişi oldu kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim insanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti, hayatlarını bitirdim.

AYHAN AKMAN’A CEVAP VERMİYOR

7 Nisan 2023 günü atılan ve silinen mesajlar arasında Ayhan Akman’ın da mesajları yer alıyor. Akman, saat 16.22’de “Ben artık bu işi sorucam haberin olsun” ve “Aramayı düşünmüyor musun beni” diye iki tane mesaj atıyor.

Selim Geyin olarak kayıtlı olan kişi de 7 Nisan 20023 günü “Seçil’im arkadaş bugün muhakkak para istiyor cevap bekliyor” diyor buna cevap gelmemesi üzerine bir gün sonra “Dilenci oldum. Yazık değil mi bana torunum olduğuna sevinemedim” diye mesajı gönderiyor.

EMRE ÇOLAK “ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ”

Müştekilerden biri olan Emre Çolak’ın da 7 Nisan 2023 günü silinmiş üç Whatsapp mesajı bilirkişi tarafından geri getirildi. Emre Çolak Seçil Erzan’a “Seçil hanım bekliyorum saat 2 oldu” diye yazıyor. Ardından “Şaka mı yapıyorsunuz ya” diyen Çolak cevap alamayınca son olarak “Seçil hanım” diye mesaj atıyor.

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“ŞİMDİ HOCAYI ARIYORUM”

Geri getirilen mesajlar arasında Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı’nın 7 Nisan 2023 günü peş peşe attığı iki mesaj yer alıyor. Aynı zamanda Emre Belözoğlu’nun parasını Seçil Erzan’a veren Bahçekapılı “Ya sen ne kadar yalancı bi kadınmışsın” ve “Şimdi hocayı arıyorum” diye mesaj atıyor.

Cüneyt Demir de 7 ve 8 Nisan’da Seçil Erzan’a ulaşamayan müştekilerden biri. “Abla” diye yazdığı mesajların devamında “Ne zaman gelirsin”, “Ne yaptın bi aksilik olmasın sakın” ve son olarak “Abla bizi mmaf ettin hani o kadar söz verdin rahmetli Hayri abinin sözü dedin” diye mesaj atıyor.

Aynı gün mağdur Ömer Kahraman da “Seçil haber var mı? Öğle arası oldu?” “Seçil sana ulaşamıyorum saat 4 oldu gün bitti senden haber yok” diye yazıyor.

“YİNE KAYIPSIN”

Geri getirilen mesajlar arasında Gs Mert diye kayıtlı olan Galatasaray’ın eski tercümanı Musa Mert Çetin’in yazdığı mesajlar da yer alıyor. 7 Nisan’da yoğun bir şekilde Seçil Erzan’a yazdığı görülen Çetin'nin sorularının hiçbirine cevap yazılmadığı görülüyor. İşte o mesajlar.

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Gs Mert: Yine kayıpsın

Gs Mert: Allah sonumuzu hayır ettsin

Gs Mert : 1 bekliyo biliyosun. Aman daha azı olursa da beni yorma hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olsun onu durduracak kredim kalmadı.

Gs Mert : Seço ben iftarı yapıp direk sana gelirim

Gs Mret : Seço nerelerdesin cebin kapalı??????

Gs Mert : Sen bunu bize nasıl yaparsın

Gs Mert : ne oldu senin Allah korkuna

“BANKANIN ÖNÜNDE DURMA METİN”

İlk şikayetin yapıldığı ve milyon dolarlık dolandırıcılık vurgunun patlak vermeye başladığı 7 Nisan 2023 günü kendisine yazılan mesajlara cevap vermeyen Seçil Erzan'nın, cevap verdiği kişiler de olduğu görüldü. Bunlardan biri “Hüseyin abi” diye kayıtlı olan Hüseyin Eligül. Seçil Erzan, “Nerde bekliyelim” diyen Eligül’e “Gelecem yanınıza siz nerdesiniz” diyor.

Yine cevap verdiği isimlerden biri olan Metin Taş, Seçil Erzan’a “Günaydın Seçil Pelit’e geçip seni bekliyorum" diyor. Seçil Erzan’ın bir saat sonra attığı mesajda “Bankanın oralarda durma Metin" diyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ CEVAP VERİYOR

Olayın patlak verdiği gün Seçil Erzan’ın bazı müştekilere sakin bir şekilde verdiği cevaplar dikkat çekiyor. 7 Nisan 2023 günü müştekilerden Pınar Güzel sabah saat 09.55’te Seçil Erzan “Seçil bugün de olmazsa yataklık ben” diyor. Erzan hemen sakin bir şekilde “tamam canım” diye cevap veriyor. İki saat sonra müşteki Evrim Pınar Güzel “Ellerim titriyor arada çok olumsuz etkiledi bu süreç beni. Düşcek gibi oluyorum arada” diye mesaj atıyor. Seçil Erzan buna da çok sakin bir şekilde “canım benim” diye cevaplıyor. Aradan 3 saat geçtikten sonra Erzan’a “Babam öğleyin işlerini ayarla kızım Seçil 4.30’da bizi bekliyor dedi. Programı ayarladım. 4.30 gibi orada olacağız” diyor. Ancak buna cevap alamayan Güzel “Cevap verir misiniz banaaa” diyor. Programa göre Seçil Erzan Evrim Pınar Güzel’e bankada randevu veriyor. 7 Nisan günü bankaya doğru giden Güzel seçil Erzan’ın şubeye gelmediğini öğreniyor. “Seçil sen nerdesin. Şubeye gelmemişsin ve sabah bundan bize bahsetmedin” diye mesaj atan Güzel, cevap alamayınca bu kez telefonla arıyor ancak Erzan’a ulaşamıyor.

İLK ŞİKAYET 7 NİSAN’DA YAPILDI

Atilla Baltaş avukatı aracılığı Seçil Erzan hakkında 7 Nisan 2023 günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘5 milyon dolar dolandırıldım’ diye şikayette bulundu. Aynı gün bankaya gelen bazı müştekilerin üzerine banka yönetimi de 7 Nisan günü Seçil Erzan hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulması talebinde bulundu. Yine aynı gün Bülent Çeviker, avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Seçil Erzan 11 Nisan 2023 gece Çorlu’da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Erzan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Not: Mesajlardaki yazım yanlışlarına dokunulmamıştır