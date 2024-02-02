Silopi'de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı
Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Nuh Mahallesi 58´inci Cadde´de meydana geldi.
PATLAYARAK ALEV ALDI
Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu arasında bulunan elektrik panosu, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, panodaki hattın elektriği kesildikten sonra söndürüldü.
Panonun patlama ve yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.