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        Haberler Gündem Silopi'de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı - Güncel haberler

        Silopi'de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:30
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        Elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Nuh Mahallesi 58´inci Cadde´de meydana geldi.

        PATLAYARAK ALEV ALDI

        Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu arasında bulunan elektrik panosu, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Yangın, panodaki hattın elektriği kesildikten sonra söndürüldü.

        Panonun patlama ve yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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