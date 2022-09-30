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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şimal: Onun yanımda olması çok önemliydi

Sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Şimal, "Eğer kısmet olursa, her şey yolunda giderse önümüzdeki yaz başında bir kır düğünü yapmayı düşünüyoruz" dedi

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  • Şimal: Onun yanımda olması çok önemliydi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan ve tedaviler sonucu hastalığı yenen şarkıcı Şimal, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne aldı.
  • Şimal: Onun yanımda olması çok önemliydi - Magazin haberleri

    "KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimal, sağlık durumu hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Şu an her şey yolunda gidiyor. Kötü günleri geride bıraktım. Tamamen artık işe konsantre olmuş durumdayım. Güzel anlaşmalar yapıyoruz" dedi.
  • Şimal: Onun yanımda olması çok önemliydi - Magazin haberleri

    "ARTIK TÜKETİM ÇAĞINDAYIZ"

    Gazetecilerin, "Yeni bir şarkı hazırlığı var mı?" sorusuna yanıt veren Şimal, "Evet, iki ayda bir yeni bir single çıkartmayı düşünüyorum. Artık tüketim çağındayız. Bir de araya benim hastalığım ve pandemi girdi. Bir hayli geride kaldık. O yüzden şarkı işlerini hızlandıracağız" açıklamasını yaptı.
  • Şimal: Onun yanımda olması çok önemliydi - Magazin haberleri

    "ONUN YANIMDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

    Hastalığı boyunca kendisine en büyük destek veren isimlerden olan sevgilisi Necati Arıcı ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Şimal'e, "Hastalık döneminizde aşk size iyi geldi mi?" sorusu yöneltildi.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Aşkın bu kadar güçlü bir şey olduğunu ben hastalığım zamanında öğrendim. 'Neco'nun yanımda olması çok önemliydi. Evet, ben güçlü bir kadınım. Hastalığı da kendi kendime atlatabilirdim ama belki bu kadar kolay olmazdı. Ona çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
  • Şimal: Onun yanımda olması çok önemliydi - Magazin haberleri

    YAZ BAŞINDA KIR DÜĞÜNÜ!

    Şimal, ayrıca, "Üç ayda bir kontrollerim var. İki yıl boyunca böyle gidecek. Eğer kısmet olursa, her şey yolunda giderse önümüzdeki yaz başında bir kır düğünü yapmayı düşünüyoruz" sözleriyle müjdeli haberi de verdi.

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