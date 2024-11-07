Riot Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends (LOL) oyununun büyük ses getiren animasyon dizisi Arcane, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etmiş ve birçok Primetime Emmy kazandı. Netflix'te yayınlanan LOL karakteri dizisinin ilk sezonu, Rotten Tomatoes'ta 100 puan alarak büyük beğeni toplamıştı.

İkinci ve son sezonun da piyasaya sürülmesi için heyecan artmış durumda.

OYUN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Riot Games'ın kurucusu ve baş ürün yönetmeni Marc Merrill, dizinin bu büyük bütçeyle üretilmesinin Riot'in hedeflerine uygun olduğunu ve oyuncularının zamanına değerli bir gösteri sunduklarını belirtti. Merrill, dizinin üretilmesi sırasında Riot'in geleneksel stüdyolara kıyasla daha fazla zaman ve çaba harcadığını ve bu nedenle bütçenin daha yüksek olduğunu ifade etti.