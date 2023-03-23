Ünlü şarkıcı, "Ben Beşiktaş’ı daha önceden takipten çıkarmıştım. Beni takip etmedikleri için. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben, şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum" dedi.