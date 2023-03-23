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Simge Sağın'dan Icardi ve Beşiktaş açıklaması

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golleri sonrası statta çalınan 'Aşkın Olayım' isimli şarkının sahibi Simge Sağın'ın Beşiktaş'ı takipten çıkması ve Icardi'nin hikâyesini paylaşması çok konuşulmuştu. Simge, önceki akşam katıldığı bir davette bu konulara açıklık getirdi

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  • Simge Sağın'dan Mauro Icardi ve Beşiktaş itirafı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Simge Sağın, katıldığı davette çarpıcı açıklamalarda bulundu.  
  • Simge Sağın'dan Mauro Icardi ve Beşiktaş itirafı - Magazin haberleri

    Simge Sağın, 'Aşkın Olayım' şarkısını paylaşan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi takibe almış, Beşiktaş’ı ise takip etmeyi bırakmıştı.
  • Simge Sağın'dan Mauro Icardi ve Beşiktaş itirafı - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı, "Ben Beşiktaş’ı daha önceden takipten çıkarmıştım. Beni takip etmedikleri için. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben, şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum" dedi.
  • Simge Sağın'dan Mauro Icardi ve Beşiktaş itirafı - Magazin haberleri

    "GÜLŞEN’DEN ESİNLENMEKTEN GOCUNMAM"

    Simge Sağın, muhabirlerin “Gülşen’in sahne kıyafetleri çok konuşulduktan sonra sizin de ondan etkilendiğiniz ve sahne kıyafetinizin değiştiği haberleri çıktı. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna da yanıt verdi.
  • Simge Sağın'dan Mauro Icardi ve Beşiktaş itirafı - Magazin haberleri

    Simge Sağın “Öyle miymiş? (Gülerek) Peki öyle olsun o zaman. Herkes herkesten esinlenebilir bu arada. Ben Gülşen’den esinlenmekten gocunmam" ifadelerini kullandı.

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