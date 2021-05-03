Şarkıcı Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu sabah kuşağı programlarından biri olan Demet ile Alişan'la Sabah Sabah'a konuk olan Simge Tertemiz'in hayatı ve yaşı merak konusu oldu. Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz kaç yaşında, nereli? İşte Simge Tertemiz biyografisi

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Simge Tertemiz 9 Eylül 1988 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Türk sunucu, manken ve oyuncu olan Simge Tertemiz 32 yaşındadır.

SİMGE TERTEMİZ HAYATI

Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezunudur. 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV'de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

SİMGE TERTEMİZ EVLİ Mİ?

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için, 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikâhıyla evlenmek durumunda kalmış ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu olmuştur. Bu sırada Murat Kadıoğlu, aynı zamanda eski eşinden de bir çocuk sahibi olmuştur. Sansasyonel bir şekilde, bir süre daha devam eden Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliği, 2014'te sona ermiştir. Murat Kadıoğlu daha sonra eski sevgilisi Şebnem Schaefer ile aşk tazelemiş, bu duruma bozulan Simge Tertemiz ise karşılık olarak avukat sevgilisi Berdan Güngör ile ilk samimi görüntülerini Bodrum'da vermiştir.