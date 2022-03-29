

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da, İş Sanat sahnesinde, seyircisiyle buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’daki konserlerinin ardından sürpriz bir konser vermeye hazırlanıyor.

Christian Vasquez

Konservatuvar ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerine özel olarak düzenlenecek ücretsiz konser 8 Nisan Cuma saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Konsere katılmak isteyen öğrenciler rezervasyon@issanat.com.tr internet sitesinden rezervasyon yapabilecekler.

Andrés David Ascanio

Genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserleri yer alıyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetecek. Leipzig Filarmoni Orkestrası, Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Viyana Radyo Senfonisi, Rusya Devlet Senfonisi, Tokyo Filarmoni ve Singapur Senfoni Orkestrası gibi dünyanın saygın orkestralarını yöneten orkestra şefi Christian Vasquez’in batonu devralacağı konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein’ın unutulmaz eseri “Batı Yakasının Hikâyesi” müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik dansları da seslendirilecek.