TEKRAR EVLENMİŞLERDİ



Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.



Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.



Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.