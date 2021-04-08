"DÜĞÜNLERİNİ BEN YAPAYIM"

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, şubat ayında bir otelde yaklaşık 60 kişinin katılımıyla gerçekleşen törenle evlenmişti. İkilinin düğünlerini pandemi döneminde yapması çok konuşulmuştu. Akçıl, konuyla ilgili, "Eleştirenlere söylüyorum: Onların arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar düğünlerini yapayım" dedi.

Burcu Kıratlı da, "Çok temkinliydik. Zaten bütün misafirlerimiz otelde kaldılar. Hepsinin HES kodları alındı. Kuralları çiğneyecek bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.