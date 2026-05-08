        Haberler Magazin Sinan Akçıl: Merve'yi hayatımda ilk kez gördüm

        Sinan Akçıl: Merve'yi hayatımda ilk kez gördüm

        Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu Merve Çağıran ile aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu. Akçıl, "Merve'yi hayatımda ilk kez o gün gördüm. Öyle bir durum yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:28 Güncelleme:
        "Merve'yi hayatımda ilk kez gördüm"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Akçıl, TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırlayan Akçıl, şarkıya 'Türkler Geliyor' adını verdiklerini duyurdu. Şarkının, 14 Mayıs günü saat 19.23’te yayınlanacağını açıklarken, "1923 kuruluşumuz… O yüzden böyle bir saat seçtik" dedi. Şarkıyı ilk dinlettiği isimleri de açıklayan Sinan Akçıl, “Ajda Pekkan ve Demet Akalın benim iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyon ile gerekli izinleri aldık. Klibiyle beraber yayınlayacağız. Buradan ilk kez açıklamış olayım" diye konuştu.

        TFF Başkanı'nı ziyaret etti
        Ünlü müzisyen, asıl kararın halkta olduğunu söyleyerek, "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" dedi.

        Son dönemde adı Merve Çağıran ile anılan Akçıl, aşk iddialarına da açıklık getirdi. Akçıl, "Merve’yi hayatımda ilk kez o gün gördüm. Semicenk konserinde karşılaştık. Sonra haberleri birbirimize attık. Öyle bir durum yok" ifadesini kullandı.

        Özel hayatıyla ilgili de konuşan Sinan Akçıl, "Bu yaz hayatımda birisi olacak gibi duruyor. Aşk ‘geliyorum’ diyor" şeklinde sözlerini noktaladı.

