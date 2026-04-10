Sinan Özen'den estetik itirafı: Botoks yaptırıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Özen, 'Senli Benli' adlı gösterisi için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, "Ben Sinan Özen olarak 40 yıldır bu sektördeyim. Bu süreçte yaşadığım güzel anılar, zor zamanlar... Hepsini sahneye taşıyacağım. Biraz komedi, biraz dram; müzikal dokunuşlarla ve şarkılarımla seyirciye aktaracağım. Tabii ki şarkılarım sahnede yer almaya devam edecek" diye konuştu.

Özen, yeniliklere açık olup olmadığı sorulduğunda ise, "Ben her zaman kendini yenileyen bir sanatçı oldum. 90'larda müzik ne gerektiriyorsa onu yaptım, bugün de müzik benden ne istiyorsa onu yapıyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. 'Senli Benli' de bunun bir kanıtı olacak" ifadelerini kullandı.

"BANA KİMSE DESTEK OLMADI"

Sinan Özen, usta oyuncu Haluk Bilginer'in "Meslek hayatında ilk 40 yıl zordur, sonrası daha iyidir" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Haluk ağabeyim söylediyse doğrudur, kendisi çok büyük bir sanatçı. Bu meslek gerçekten kolay değil. Benim de yolum çok kolay geçmedi, bana destek olan kimse olmadı. Ama şimdi ben genç bir arkadaşımıza destek veriyorum" diye konuştu.

Özen, rap müzik ile ilgili bir çalışma yapıp yapmayacağı sorulması üzerine "Evet, şu an birlikte çalıştığım ve destek verdiğim genç bir arkadaşla rap projesi yapacağız. Çok güzel bir iş olacak, kendisi de oldukça yetenekli" yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı eleyerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alması, takıma eşlik edecek yeni bir şarkının yapılması yönündeki talepleri de beraberinde getirmişti. 2002 Dünya Kupası'na damga vuran Tarkan imzalı 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısının ardından Sinan Akçıl da 2026 Dünya Kupası için Milli Takım'a yeni bir şarkı hazırlığının sinyalini vermişti. Tarkan da "Bakalım, inşallah… Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" diyerek yeni bir şarkı ihtimaline kapıyı aralamıştı. Sinan Özen de konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"BELKİ BEN DE BİR SÜRPRİZ YAPABİLİRİM"

Özen, "Bana da böyle bir teklif geldi. Bence Milli Takım için şarkı yapılması çok güzel. Milli duyguları yükselten işler bunlar. Belki ben de bir sürpriz yapabilirim" dedi.

Ardından eski ve yeni müzik anlayışını değerlendiren şarkıcı, "90'larda sözler daha ön plandaydı, biz de ona göre üretim yaptık. Şimdi ise altyapı ve teknoloji çok gelişti, yapay zekâ da işin içinde. Bunlardan faydalanmak gerekiyor. Günümüzde de beğendiğim çok yetenekli isimler var" diyerek müzikte değişime açık olduğunu vurguladı.

"BOTOKS YAPTIRIYORUM"

Ayrıca samimi bir itirafta bulunan Sinan Özen, "Bedenin güzelliği, gençlik... Bunların hepsi biraz hikâye. Hayatı sevmek, insanları sevmek önemli. Ama arada bir botoks yaptırıyorum, estetiğe karşı değilim. Güzel yaşlanmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan kadınların yanı sıra son dönemde erkekler de estetik uygulamalarına başvuruyor. Özellikle dolgu ve botoks... Geçtiğimiz yıl Emrah, Rafet El Roman, Nihat Doğan ve Gökhan Özen gibi ünlü isimler estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.