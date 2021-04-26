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Sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar iptal mi? İşte MEB'in açıklaması

Milyonlarca öğrencinin bir numaralı gündem maddelerinden biri sınavlardı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sınavlar ertelendi mi?" sorusuna yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Şimdi gözler ise bugün Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda. Peki Yüz yüze sınavlar iptal mi? İşte MEB'in açıklaması...

Sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar iptal mi? İşte MEB'in açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği bir numaralı gündem "Sınavlar ertelendi mi?" sorusu idi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze sınavlar iptal mi oldu sorusuna cevap verdi. İşte MEB'den açıklama...

MEB YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının 3 Mayıs'a ertelendiğini anımsatarak, "Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. 'Önce sağlık' deyip de bunun gereğini yapmamak olabilir mi? Tabii ki yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin sınavlarına ilişkin ise "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor" dedi

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

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