Sınavlar ertelendi mi, iptal mi edilecek? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceği açıklanmasının ardından sınavların da nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde alınan koronavirüs tedbilerini açıkladı. İşte detaylar....



YÜZ YÜZE VE UZAKTAN SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Selçuk, yıl sonuna kadar hiçbir sınavın yapılmayacağını belirterek, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu/İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine ilişkin esasları açıkladı. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı. Tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kurslarının da bu kapsamda olacağını kaydeden Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.