Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millete dönmek ne demek, ne anlama geliyor? Sine-i Millet ne demek sorusunun yanıtı, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı açıklama sonrası merak edilip araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Sine-i Millet ne demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Sine-i Millete dönmek ne demek, ne anlama geliyor?

Habertürk Giriş: 01.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:47 facebook

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