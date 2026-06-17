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        Haberler Spor Voleybol Sinead Jack-Kısal: Hiçbir takımı hafife almıyoruz

        Sinead Jack-Kısal: Hiçbir takımı hafife almıyoruz

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Belçika'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Sinead Jack-Kısal, galibiyeti değerlendirdi. Hiçbir takımı hafife almadıklarını belirten Sinead Jack-Kısal, "Maçta inişli çıkışlı anlarımız oldu ancak iletişimi kurmayı başardık ve sonunda kazanmak için mücadele ettik, Hiçbir takımı hafife almıyoruz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:04 Güncelleme:
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        "Hiçbir takımı hafife almıyoruz"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal ve Defne Başyolcu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında 3-0'lık Belçika galibiyetini değerlendirdi.

        Saliha, Sinead ile Defne, Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        SALİHA ŞAHİN: EVİMİZDE OYNAMANIN AVANTAJINI YAŞADIK

        Smaçör Saliha Şahin, Belçika'nın iyi oyuncuları olduğunu belirterek "Bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki evimizde oynamanın avantajını da yaşadık. Üç sıfır geçtiğimiz için de çok mutluyuz. Ankara seyircisine de çok teşekkür ediyorum. Bu Ankara'daki ilk maçımızdı." dedi.

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        SİNEAD JACK-KISAL: HİÇBİR TAKIMI HAFİFE ALMIYORUZ

        Tecrübeli orta oyuncu Sinead Jack-Kısal, oyundan memnun olduklarını dile getirerek "Maçta oyunda inişli çıkışlı anlarımız oldu ancak iletişimi kurmayı başardık ve sonunda kazanmak için mücadele ettik. Ayrıca Ankara seyircisi de bizlere inanılmaz enerji veriyor, bunun bir parçasD ı olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Fransa maçının kolay olmayacağını ifade eden Sinead, "Hiçbir takımı hafife almıyoruz, bence sadece en iyi voleybolumuzu oynamamız gerekiyor." diye sözlerine ekledi.

        DEFNE BAŞYOLCU: ÇOK GÜZEL BİR AMBİYANS VARDI

        Belçika karşısındaki oyundan çok memnun olduğunu aktaran milli voleybolcu Defne Başyolcu, "Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle Ankara seyircisine çok teşekkür ederim. Çok güzel ambiyans vardı. Bizi izlemeyi bırakmasınlar. Onları Bütün maçımıza bekliyoruz." diye konuştu.

        Bu kadar kalabalık trübünde ilk defa oynadığına dikkati çeken Defne, "Biraz heyecanlıydım. Türkiye'de oynamak çok güzeldi. İstiklal Marşımızı okurken çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir his. İnşallah herkes yaşar." sözleriyle duygularını ifade etti.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Ankaralı voleybolseverler, A Milli Kadın Voleybol Takımını yalnız bırakmadı.

        Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takip eden yaklaşık 10 bin Türk taraftar, milli takıma büyük destek verdi.

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