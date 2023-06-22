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Sinekleri yiyeceklerden uzak tutun! Yiyeceklere yaptıkları midenizi bulandırabilir!

Sinekler özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber her yerde karşımıza çıkabiliyor. Sineklerin ilk olarak Asya'dan çıktığına inanılıyor ancak günümüzde sinekler insanların yaşadığı her bölgede var. Evinizde bir sinek gördüğünüzde dikkat etmeniz gereken önemli birkaç detay var, özellikle gıdalardan uzak tutmanız gerekiyor.

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  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    SİNEKLER NEDEN UZUVLARINI OVUŞTURUR?

    Sineklerin sürekli olarak uzuvlarını ovuşturmasının nedeni aslında temizliyor olmasıdır. Bir sineğin gövdesinin her yerinde kıllar bulunur. Uzuvlarındaki tüyler, uçmak, yiyecek bulmak gibi birçok iş için dedektör görevi görürler. Bu yüzden uzuvlarını temiz tutmak zorundadırlar. Sineklerin uzuvları oldukça hassastır. Onlar sayesinde tat alırlar. 
  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    ÇİĞNEYEMEZLER

    Sineklerin çiğneme özelliği yoktur bütün besinlerin sıvısını tüketirler ve içerler. Bir sonraki öğünleri eğer katı ise yenilebilir hale getirebilmek için kendi yöntemlerini kullanırlar. Bu yöntemde sinek yiyeceğinin üzerine sindirim sıvılarını kusar ve bu sıvılar, yiyeceği içilebilecek en küçük parçalara kadar ayırır. 
  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    YEMEKLERİNİZİN ÜZERİNİ ÖRTÜN

    Sinekler devamlı olarak yiyeceklerin üzerinde durmayı severler. Ne kadar zararsız görünseler bile mide sıvılarını kusabileceklerini unutmayın. Ancak durum sadece bundan ibaret değil, sinekler özellikle çöpler ve çürüyen şeyler üzerinde dolaşır. Hem çöpe hem de yemeğinize konan bir sinek taşığı mikrop nedeniyle kolera veya tifo gibi hastalıklara neden olabilir.
  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    Sineklerin yiyeceklerin üzerine konmasına dair yapılan bir deneyde, bir kaba kırmızı bir baharat, diğer bir kaba da pirinç yerleştirildi. Sinekler önce baharata daha sonra pirinçlere kondu ve deney sonucunda pirinçler baharat ile kaplanmıştı.

     
  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    EKOSİSTEM İÇİN GEREKLİDİRLER

    Sinekler her ne kadar işe yaramaz gibi gözükselerde aslında ekosistem için önemli bir yere sahiptirler. Çiçeklerin tozlarını dağıtmakta sorumludurlar. Çiçeklerdeki polenler tüylerine yapışır ve diğer çiçeklere bulaşır. Ayrıca sinekler olmasaydı gezegenimiz daha da kirli bir yer olurdu. Sinekler insan atıklarının bir kısmını dönüştürür. 
  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    SİZİ AĞIR ÇEKİMDE GÖRÜRLER

    Sineklerin tepki süresi inanılmaz hızlıdır. Bir sinek, bir insanın hareketini 0.25x hızında bir video açısında görür. Bu nedenle siz hareket ederken kaçması için yeterli zamanı oluyor.
  • Sinekleri bu gıdalardan uzak tutun! Yiyeceklerin üzerinde bu yüzden duruyorlar!

    ÖMÜRLERİ 30 GÜNDÜR

    Sineğin ömrü 30 gündür. Ancak bu süre içerisinde ortalama 500 ile 800 yumurta bırakırlar. 

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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