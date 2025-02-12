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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan, "Aile albümü" paylaşımı - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan, "Aile albümü" paylaşımı

        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 22:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:14
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        "Aile albümü"
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        Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, çocuklarıyla birlikte Maldivler’de keyifli bir tatil geçirdi.

        Geçtiğimiz günlerde tatillerini tamamlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, İstanbul'a dönüş yaptı.

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        Sinem Kobal, tatil dönüşü takipçileriyle Maldivler'de çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

        Sinem Kobal, son olarak ailesiyle birlikte çekildiği kareleri yeniden takipçileriyle buluşturmuştu. Bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı.

        Sinem Koba, bulunduğu paylaşımlara ise "Aile albümü" notunu ekleyerek duygularını ifade etti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #sinem kobal
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