Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla havalimanında: İlk uzun uçuş denememiz
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıktı. Havalimanında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz" dedi
Giriş: 27.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:16
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2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, iki çocuk annesi oldu.
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Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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"BOL ŞANSINIZI ALIRIM"
Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, ailece tatile çıktıklarını duyurdu.