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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor

Mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin için okul arayışına girdi. Etiler'de görüntülenen çiftten Kobal, "Teşekkür ederim, her şey yolunda" derken İmirzalıoğlu ise gülümseyerek "Sinem Hanım'ın pek konuşası yok" ifadelerini kullandı

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  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    2016'da nikâh masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020'de Lalin'i, 2022'nin mayıs ayında da ikinci çocukları Leyla'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Kızları Lalin için okul arayışına giren çift, anaokullarıyla görüşme gerçekleştirdi. İnce eleyip sık dokudukları öğrenilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, otomobillerinin camını açıp gazetecileri selamladı.
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Sinem Kobal, muhabirlerin "Nasılsınız, sizi göremiyoruz?" sorusuna,"Teşekkür ederim, her şey yolunda" sözleriyle karşılık verdi. 
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    "SİNEM HANIM'IN PEK KONUŞASI YOK"

    Kenan İmirzalıoğlu da gülümseyerek "Sinem Hanım'ın bugün pek konuşası yok" diye konuştu.
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    "LALİN'İN GÖZLERİ BANA BENZİYOR"

    Öte yandan kızı Lalin ile ilgili açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, "Gözleri aynı ben, diğer yanları aynı annesi ama Leyla, daha bir bozkır bebesi... Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor. Rabbim herkesin evladını bağışlasın, güzel günler göstersin" şeklinde konuştu.
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    "NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ SÖYLEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"

    Kenan İmirzalıoğlu, daha önce de "Çocuklar çok iyiler, birbirlerine alıştılar ve Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla’nın da sağlığı yerinde" demişti.

    Ünlü oyuncu, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'e okul arıyor - Magazin haberleri

    "SİNEM'E SAYGIM KATLANIYOR"

    Eşi Sinem Kobal’a da övgüler yağdıran Kenan İmirzalıoğlu, "Sinem muhteşem bir anne. Çocuklara sevgisiyle, eğitimiyle... Her şeyleriyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgileniyor. Onun bu halini gördükçe Sinem’e saygım tekrar tekrar katlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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