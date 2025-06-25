Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tatil paylaşımı
Oyuncu çift Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu çıktıkları tatilden fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 25.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:07
2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına almıştı.
Ünlü çift, tatil sezonunu birlikte geçiriyor.
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çıktıkları tatilden romantik kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Kobal, paylaşımlarına; "Haziran dump" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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