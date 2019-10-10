Karadeniz'in sert coğrafyası ve yaşam koşullarında yaşanan olayları ve aşkları konu alan bölümleri ile reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'e yeni bir soluk geliyor. Dizi ekibi Sinem Reyhan Kıroğlu'nu transfer etti. Güzel oyuncu ile ilgili bu haberin ardından da araştırmalar başladı. Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Detaylar haberimizde.

Sinem Reyhan Kıroğlu 28 Şubat 1991(28 yaşında) yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi almış başarılı bir tiyatro oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirmen olarak da görev yapan Sinem Reyhan Kıroğlu, Iphigenia isimli tiyatro oyununda dış ses olarak yer almıştır.

Sinem Reyhan Kıroğlu Kurabiye Ev, Romeo'yu Beklerken, Karda, Medet, Gloria gibi tiyatro oyunlarında yer aldı ayrıca ilk olarak Eflatun TV’de yayınlanan İçten Sesler Korosu dizisinde yer almış ve son olarak ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde kısa süren bir rol almaktadır.

Sinem Reyhan Kıroğlu Sen Anlat Karadeniz Dizisinde, Zeynep karakterini canlandırmaktadır. Zeynep’in Sen Anlat Karadeniz dizisinin yayınlanan yeni sezon fragmanında söylediği sözler fenomen dizinin yeni sezonda daha fazla merak uyandıracak bir bölüm olacağı konusunda bir detay veriyor bize. ‘Daha 17 yaşında anne oldum bana zorla sahip olan bir canavarın oğlunu doğurdum. Ellerinde esirdim, ve bebeğim hastalandığında onlardan yardım dilendim fakat etmediler ve bebeğim öldü. Bana zulmeden bu kişinin adı Genco Tamar diyor’ Zeynep bunları söyledikten sonra Genco tarafından öldürülüyor. Zeynep karakterinin dizideki sezon arasında yeni katılacak olan karakterlerin diziye girişi için kısa bir konu aslında. Ama önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Özel yaşamı ile pek gündemde olmayan güzel oyuncunun sevgilisi yok ve bekardır. Sinem Reyhan Kıroğlu, 1.72 m boyunda, 55 kg ağırlığında ve Balık burcudur. Aktif olarak Tiyatro Yanetki'de oyunlarda yer alan güzel oyuncu sıkı bir Beşiktaş taraftarı olması ile bilinir. Genç ve güzel oyuncu Sinem Reyhan Kıroğlu Newborn ajansa bağlı olarak çalışmaktadır.

Yeni sezonda kadroya dahil olan Sinem Reyhan Kıroğlu'nun Instagram hesabı da merak ediliyor. Şu an 2 bin civarında takipçisi bulunan oyuncunun Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu başlaması ile birlikte hayranlarının artması bekleniyor. Sinem Reyhan Kıroğlu İnstagram hesabı @sinemreyhann'dır.

Sinem Reyhan Kıroğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2019 – İçten Sesler Korosu (TV Dizisi)

Sinem Reyhan Kıroğlu Oynadığı Tiyatro Oyunları