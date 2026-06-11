Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan Japonya kaçamağı
Sinem Ünsal ve Berk Cankat çifti, tatil sezonunu Japonya'da açtı. Ünsal, o anları sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 11 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
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Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Sinem Ünsal ve Berk Cankat, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotalarını Uzak Doğu'ya çevirdi.
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Dinlenmek amacıyla Japonya'yı seçen ikili, bu seyahatle birlikte tatil sezonunu da açmış oldu.
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Tokyo sokaklarını gezen çift; toplu taşımada, caddelerde ve ziyaret ettikleri mekânlarda objektif karşısına geçti.