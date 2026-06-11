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        Haberler Magazin Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan Japonya kaçamağı - Magazin haberleri

        Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan Japonya kaçamağı

        Sinem Ünsal ve Berk Cankat çifti, tatil sezonunu Japonya'da açtı. Ünsal, o anları sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Sinem Ünsal ve Berk Cankat, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotalarını Uzak Doğu'ya çevirdi.

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        Dinlenmek amacıyla Japonya'yı seçen ikili, bu seyahatle birlikte tatil sezonunu da açmış oldu.

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        Tokyo sokaklarını gezen çift; toplu taşımada, caddelerde ve ziyaret ettikleri mekânlarda objektif karşısına geçti.

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        Sinem Ünsal'ın 3,8 milyon takipçili hesabından yayınladığı bu kareler, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

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        #Sinem Ünsal
        #Berk Cankat
        #Japonya
        #TOKYO
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