Egemenlik çocuklarda 0:00 / 0:00

Sinema sektörü, yeni bir atılım yaparak gişeleri pandemi dönemi öncesine döndürmenin uğraşı içinde.

Pandemi döneminin ne kadar süreceği öngörülemediği için birçok yapımcı film çekimlerini iptal etti. Bunun sonucunda da son iki yılda sinema salonlarına yönelik film üretimi azaldı.

Sinemalarda son 5 yılın izleyici sayıları ve hasılatları

Sinema salonlarının uzun süre kapalı olması, açık olduğu dönemlerin bir bölümünde de kısıtlı sayıda izleyicinin salonlara alınması nedeniyle birçok yapımcı, film üretimlerini dijital platformlara kaydırdı. Sinemalara göre cinsellik içeren sahneler ve argo kelimeler açısından daha serbest bir alana sahip olması da yapımcıların bu tercihinde önemli pay sahibiydi. Yapımlarındaki sahnelerin ve diyalogların kesilmesini istemeyen yapımcıların dijital platformlara yönelmesi, doğal olarak sinema salonları için büyük bir boşluk oluşturdu.

Pandemiden sonra sinema salonlarının normale dönmesi üzerine sinema sektörü, 2022 - 2023 sinema mevsimine oldukça umut bağladı.

Ne var ki hayal edilen, umut edilen, beklenen patlama henüz yaşanmadı.

Bunun başlıca nedeni ise izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar olacak filmlerin gösterime henüz girmemesi.

O patlamanın gösterime önümüzdeki günlerde ve aylarda girecek olan 'Hazine', 'Mahalleden Arkadaşlar', 'Müjdemi İsterim', Müstakbel Damat', 'Prestij Meselesi', 'Çakallarla Dans 6', 'Bir Garip Bülbül Neşet Ertaş', 'Her Şey Dâhil' ve 'Kendi Yolumda' ile gerçekleşeceği düşünülüyor.

9 FOTO PRESTİJ MESELESİ Yönetmen... Mahsun Kırmızıgül Oyuncular... Engin Hepileri, Biran Damla Yılmaz, Erkan Petekkaya, Erdal Özyağcılar, Melisa Döngel, Eser Yenenler ve Şebnem Bozoklu MAHALLEDEN ARKADAŞLAR Yönetmen... Selçuk Aydemir Oyuncular... Alper Kul, Nurgül Yeşilçay, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci, Yılmaz Gruda HAZİNE Yönetmen... Canbert Yerguz Oyuncular... Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Hasibe Eren MÜJDEMİ İSTERİM Yönetmen... Ömer Faruk Yardımcı Oyuncular... Ahmet Kural, Ecem Erkek, İlker Aksum, Mehmet Özgür MÜSTAKBEL DAMAT Yönetmen... İlker Ayrık Oyuncular... İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar ÇAKALLARLA DANS 6 Yönetmen... Murat Şeker Oyuncular... Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Hakan Bilgin, Didem Balçın BİR GARİP BÜLBÜL NEŞET ERTAŞ Yönetmen... Ömer Faruk Sorak Oyuncular... Timuçin Esen, Ramazan Bağgül, Bektaş Dolu, Zara HER ŞEY DÂHİL Yönetmen... Hakan Eser Oyuncular... Gonca Vuslateri, Gürgen Öz, Hakan Bilgin KENDİ YOLUMDA Yönetmen... Ömer Faruk Sorak Oyuncular... Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Erkan Can, Şebnem Bozoklu

Peki eylülde başlayan 2022 – 2023 sinema mevsiminin ilk iki ayında sinema salonlarında durum neydi?

Sinema salonlarına çocuk filmleri hâkim oldu. Sinema sektöründe çocuk filmlerine gösterilen ilginin izleyicileri sinema salonlarına tekrar çekme adına önemli bir misyona sahip olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftanın gişeleri de çocuk filmlerine olan ilgiyi gözler önüne serdi.

54 filmin gösterimde olduğu 21 – 27 Ekim haftasında toplam 602.034 izleyici için bilet kesildi.

Toplam 31.057.330 TL hasılatın elde edildiği haftada 54 filmin 26’sı çocuk filmi olarak izleyicilere sunuldu.

21 - 27 Ekim 2022 arasında çocuk filmlerinin izleyici sayıları

Çocuk filmlerinin toplam izleyici sayısı 292.818 olurken geri kalan 28 film için 333.017 kişi sinema salonlarına gitti.

Ki bu rakamın 195.293’ü tek başına ‘Black Adam’a ait.

Çocuk Filmleri… % 46.78

Diğer Filmler… % 53.22

Çocuk filmleri ve diğer filmlerin hasılatları ise şu şekilde gerçekleşti;

Çocuk Filmleri… 12.493.498 TL ( % 40.22)

Diğer Filmler… 18.563.832 TL ( % 59.78)

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 16 çocuk filmi gösterime girerken toplam izleyici sayısı 90.146 olmuştu. Diğer filmlerin toplam izleyici sayısı ise 520.270 olarak gerçekleşmişti.

Çocuk Filmi… % 14.76

Diğer Filmler… % 85.24

En çok izlenen çocuk filmi ise ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ oldu. Gösteriminin 18’inci haftasında olan ‘Minyonlar 2’ ise yıl bazında izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği çocuk filmi olmayı başardı

Çocuklara yönelik yapımların ne yüksek ölçüde olduğunu anlamanın bir diğer yolu da ‘Niloya’ya gösterilen ilgi.

Televizyon yapımı olarak Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Arapça olarak yayınlanan ‘Niloya’, 11 Kasım’da sinema filmi olarak da beyazperde yansıyacak.

‘Niloya’nın YouTube’daki rakamları bir hayli dikkat çekici.

5 milyon abonesi olan ‘Niloya’nın görüntülenme sayısı haberin hazırlandığı saatlerde 4.514.276.749’du.

Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan bir diğer film ise 'Yunus Çocuk' olacak.