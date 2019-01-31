Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından önemli satır başları;



- "Sayın Cumhurbaşkanımızın sinema salonlarının yaygınlaşması ve çoğaltılması ile ilgili talimatı var"



- "2004'ten 2018'e kadar seyirci 44 milyona ulaşmış, biz bunu 100 milyonlara getirme hedefindeyiz. Öncelikli kriter de sinema olmayan şehir, bölge bırakmamak. Bununla ilgili çalışmayı başlatacağız"



- "Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri de turizm, turizm tanıtımında en etkin uygulamanın filmlerle olacağını düşündük. O yüzden bu yasada (Sinema Yasası) gerekli düzenlemeleri yaptık"