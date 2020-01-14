Türkiye'de hafta sonunda sinemalarda ne oldu?
Hafta sonunda;
* 3'ü Türk 6'sı yabancı olmak üzere 9 yeni film gösterime girdi.
* 41 film gösterimdeydi.
* İzleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 12.1 arttı.
* Hasılat, bir önceki hafta sonuna oranla 12.4 arttı.
* Toplam izleyici sayısı 1.137.911 kişi.
* Toplam hasılat 21.295.102 ₺.
* İzleyici sayısına göre ilk 5 sırada Türk filmleri yer aldı.
* Hafta sonunda en çok izlenen Türk filmi 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' (295.263 Kişi),en çok izlenen yabancı film Kristen Stewart'ın başrolünde yer aldığı 'Derin Sular' (27.927 Kişi) oldu.
* Hafta sonunda en az izlenen film 'Laz Kit' (10 Kişi) oldu.
RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 295.263 Kişi
Hafta Sonu Hasılat: 5.078.338 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.865.974 Kişi
Toplam Hasılat: 31.648.262 ₺
SIFIR BİR (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 280.711 Kişi
Hafta Sonu Hasılat: 5.48.347 ₺
BABA PARASI (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 205.841 Kişi
Hafta Sonu Hasılat: 3.825.160 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 862.801 Kişi
Toplam Hasılat: 15.921.436 ₺
GAMONYA HAYALLER ÜLKESİ (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 93.574 Kişi
Hafta Sonu Hasılat: 1.774.958 ₺
BİZ BÖYLEYİZ (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 91.790 Kişi
Hafta Sonu Hasılat: 1.937.963 ₺
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