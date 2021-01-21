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HaberlerGündem3. SayfaVİCDANSIZLAR! Son dakika: Sınır kapısında yürek sızlatan manzara
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Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Görevliler, bir araçta yaptıkları aramada, otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu buldu

VİCDANSIZLAR! Son dakika: Sınır kapısında yürek sızlatan manzara
Sınır kapısında şaşkına çeviren olay!
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AA

Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

AA'nın haberine göre, incelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı. Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı. Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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