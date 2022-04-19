İHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Gündeş köyü mevkiinde bitkin halde bulunan ayı yavrusunu gören duyarlı vatandaş Adil Yakın, bir süre hayvanı besledikten sonra DKMP Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre 1,5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü.

Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı.

Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ayı yavrusu, bakımının yapılması için Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.